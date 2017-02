Homem é morto em assalto

Um homem foi morto em um assalto ao voltar do cinema com a namorada em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. A vítima já tinha entregue o carro aos criminosos quando foi baleado na Rua Jerônimo de Lemos, perto da esquina com a Rua Emília Sampaio.

Sérgio Rabelo de 66 anos, estava voltando do cinema com a namorada e ia deixá-la em casa quando foi abordado por quatro homens armados em um carro. Um veículo da Polícia Militar passou neste momento e ele tentou pedir ajuda. Os criminosos viram e atiraram contra Sérgio e o automóvel da PM, mas só ele foi atingido. A vítima morreu na hora.

Os criminosos estavam em um carro roubado, que abandonaram, e fugiram no carro da vítima. A namorada de Sérgio está em estado de choque, mas conseguiu colaborar com as investigações da Divisão de Homicídios (DH).

