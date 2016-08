Homem mata adolescente por 20 reais

Moradores do Largo do baiana, em Belford Roxo, estão revoltados com o assassinato de um jovem (foto maior) que teria sido morto por causa de R$ 20,00.

Segundo informações, o crime aconteceu na última sexta-feita (26), na rua Paracatuba, no Largo da Baiana, em Nova Aurora, onde um jovem matou a facadas o vizinho, Yago Gomes, de 15 anos. Ainda Informam, que a causa do assassinato teria sido por causa de R$ 20,00. A mãe de Yago, teria dado 20 reais para o filho cortar o cabelo. O criminoso viu e convidou a vítima para beber um refrigerante em sua casa. Logo depois, Yago foi assassinado a facadas. O criminoso foi preso por policiais do 39º BPM e encaminhado à 54ªDP (Belford Roxo).