Homem furta celular de policial dentro da DP

Uma ação inusitada e ousada foi registrada na 22ª DP (Penha), Zona Norte do Rio, na manhã do último domingo. Detido por suspeita de envolvimento com o tráfico, um marginal foi liberado, mas acabou novamente preso após ter furtado o celular de um policial civil dentro da delegacia para onde fora levado.

Fábio Leão Nunes, de 42 anos, foi encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. Segundo informações, o bandido havia sido detido por PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Chatuba, no Complexo da Penha. Fábio deixou a distrital pela porta da frente, mas minutos depois foi novamente detido por PMs porque um policial civil havia percebido que seu celular sumira.

Uma foto que circula nas redes sociais ostra Fábio com o rosto bastante machucado. Segundo um agente que trabalha na DP, ele havia sido espancado na semana passada após tentar assaltar uma van. O autor foi encaminhado à audiência de custódia onde ficará à disposição da Justiça”.