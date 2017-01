Motoristas que passavam pelo Túnel Rebouças nesta terça-feira (10) flagraram um assalto a ônibus. Um homem que desceu do coletivo, se pendurou na carroceria de um caminhão de mudanças para fugir.

Ele seguiu na traseira pelo menos até o acesso ao Rio Comprido, no Centro da cidade. A Polícia Militar disse que não foi chamada para o caso. A Polícia Civil não foi procurada por nenhuma vítima do roubo do coletivo.