Homem é preso ao transportar cocaína e crack na Dutra

Um homem de 37 anos foi preso, na tarde desta terça-feira, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) em Piraí, no Sul-Fluminense, com cerca de 20 quilos de cocaína e crack que entregaria na Zona Sul do Rio, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com o suspeito, ele receberia R$ 10 mil para entregar as drogas num posto de combustíveis, no Leblon.

Os policiais, que faziam uma blitz na altura do km 227, desconfiaram do homem, que dirigia uma Zafira e decidiram abordá-lo. Ao se apresentar aos policiais federais da 7ª Delegacia (Resende), ele afirmou ser chefe de gabinete de um vereador em São Paulo.

Durante a fiscalização, os rodoviários descobriram que a carroceria do carro havia sido alterada e usaram ferramentas para desmontar o local. Lá, foram descobertos diversos pacotes de entorpecentes. Ele contou que buscou as drogas na cidade de São Miguel, na Zona Sul de São Paulo.

O caso foi registrado na 94ª DP (Piraí). O homem foi indiciado por tráfico de drogas, cuja pena varia de cinco a 15 anos de reclusão.

