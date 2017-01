Homem é preso por incendiar casa de ex-mulher

Agentes da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), prenderam nesta terça-feira, Roberto Bernardo de Andrade, de 55 anos, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O homem é suspeito de tentar incendiar a casa da ex-mulher.

De acordo com a polícia, o rapaz se dirigiu à casa da sua ex-esposa com um galão de gasolina com o objetivo de colocar fogo na residência. A filha do casal teria impedido o ato. O homem não havia se conformado com o fim do casamento.

Segundo os policiais, o homem ainda teria descumprido medidas protetivas, o que levou a delegada Débora Ferreira pedir a sua prisão. Roberto responderá pelo crime de incêndio tentado.