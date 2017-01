Homem é preso por estuprar sobrinha de 13 anos

Um homem, de 50 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, em Seropédica, na Região Metropolitana do Rio, suspeito de estuprar a sobrinha de 13 anos. O crime teria acontecido em 2015, em Queimados. Há relatos de que ele teria abusado de outra parente.

De acordo com as investigações da 48ª DP (Seropédica), antes mesmo de cometer o crime contra a sobrinha, o criminoso já era considerado foragido da Justiça. Ele foi condenado em 2005 pelo tribunal do júri de Nova Iguaçu por duplo homicídio consumado e um homicídio tentado. Na ocasião, o homem foi condenado a 14 anos de prisão.