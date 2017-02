Homem é preso por estuprar sobrinha de 12 anos

Um homem de 30 anos foi preso acusado de estuprar a própria sobrinha, de 12 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta segunda-feira. Ele foi levado por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), depois de a delegada Débora Ferreira Rodrigues conseguir uma medida cautelar.

De acordo com as investigações, ele cometeu o ato hediondo dentro do apartamento onde mora, na Rua Alfredo Becker, em São Gonçalo. A prisão ocorreu no mesmo local.

O suspeito nega a acusação. O mandado de prisão é preventivo, ou seja, dura 30 dias. Ele enfrenta acusação de estupro de vulnerável.