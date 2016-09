Homem é preso por estuprar a filha adotiva

Amaury Teixeira dos Santos, de 45 anos, morador de São João de Meriti, foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), na tarde de quarta-feira, sob a acusação de abuso sexual. A vítima é sua filha adotiva, uma menina de 11 anos.

Com o passar dos anos Amaury foi se tornando ainda mais agressivo em suas ações. Ele ia até o quarto da filha, tirava sua roupa e a obrigava a abrir as pernas para que ele pudesse praticar sexo oral nela. Já aos 10 anos o homem tentou introduzir o pênis na vagina da criança, que não permitia. Irritado, o estuprador penetrou o órgão genital no ânus da criança. Com a boca tapada e impedida de gritar, ela era estuprada todas as noites.

A mãe da menina só tomou conhecimento do caso no dia 9 de abril, quando denunciou o marido à polícia. As autoridades iniciaram as investigações e somente esta semana conseguiram um mandado de prisão contra Amaury, expedido pela Vara Criminal de São João de Meriti. Ele foi levado para a DEAM do município e posteriormente transferido para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Norte do Rio.