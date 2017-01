Homem é preso por envolvimento com o jogo do bicho

Em abordagem na operação “Rota Segura”, a Polícia Rodoviária Federal deteve, no início da tarde deste sábado (14), um homem por porte ilegal de arma de fogo e suposto envolvimento com o jogo do bicho. A abordagem foi feita na altura do quilômetro 185 da Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu.

Ao revistarem o veículo, os policiais localizaram, no compartimento interno do carro, uma pistola PT 58S calibre .380, três carregadores e 44 munições do mesmo calibre. Dentro do carro, também foram encontradas diversas anotações do jogo de contravenção. Segundo os policiais, o homem de 34 anos, confirmou envolvimento com o jogo do bicho.

Ele foi encaminhado à 52ª DP (Nova Iguaçu).