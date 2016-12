Homem é preso pela PRF na Dutra

Um suspeito de receptação foi preso na manhã desta terça-feira por policiais rodoviários federais na Rodovia Presidente Dutra, em frente à Sede da Superintendência da PRF no Rio de Janeiro. O homem, que estava com uma moto com sinais de adulteração, recebeu voz de prisão no local.

Os agentes da PRF estavam em patrulhamento na Dutra, quando avistaram uma Honda CG, sem placa, e resolveram abordá-la. Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais constataram que o motor encontrava-se com a numeração raspada, sem possibilidade de identificação e com características pertencentes a ano/modelo diferente da motocicleta abordada. Após limpeza do número do chassi foi identificada e se tratava de uma motocicleta sem registro de roubo, porém com indícios de adulteração na estrutura onde o número se encontra gravado.

O condutor de 26 anos, morador de Nova Iguaçu, alegou que a moto era emprestada de um amigo e desconhecia a procedência da motocicleta. A ocorrência foi encaminhada à 39ºDP (Pavuna).