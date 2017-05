Homem é preso na Dutra transportando em carro roubado 350 quilos de maconha

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando em um carro roubado 350 quilos de maconha na Via Dutra (BR-116), em Paracambi, Região Metropolitana do estado, na tarde de domingo. Segundo o detido, a droga seria entregue em um posto de gasolina no Centro do Rio.

Os policiais rodoviários federais pararam o Ford Fusion branco quando ele seguia no sentido Rio de Janeiro. Na fiscalização ao veículo foram encontrados os 350 tabletes de maconha, equivalente a 350 quilos, dentro do porta-malas do carro. Os agentes também descobriram que o veículo era clonado e havia sido roubado em janeiro deste ano.

O motorista, de 20 anos, disse que vinha de Cascavel, no Paraná, e que entregaria a droga em um posto de gasolina no Centro do Rio de Janeiro. Ele também afirmou que ganharia R$ 30 mil pelo transporte. O homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas e receptação. O carro e as drogas foram encaminhados a 48ª DP (Seropédica).