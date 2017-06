Homem é preso com faca e taco de madeira por policiais do Centro Presente

Um homem que portava uma faca com 35cm de lâmina e um taco de madeira foi preso por agentes do Centro Presente/Praça Maúa, na manhã desta quarta-feira. Os policiais faziam um patrulhameto na Praça Pio X quando viram o suspeito. Ao perceber que seria abordado, ele fugiu correndo até a Rua Primeiro de Março, onde foi alcançado. A faca e o bastão estavam na bolsa do suspeito.

O homem foi levado para a 4ª DP (Central do Brasil), onde foi autuado por porte ilegal de arma branca.