Policiais militares do 24º BPM (Queimados) realizaram, na última sexta-feira, operação na comunidade do Carvão, em Queimados. Durante a incursão, os PMs foram recebidos a tiros e houve um breve confronto. Um homem foi detido na localidade conhecida como “Weda” com uma pistola, um rádio transmissor, 04 fardamentos camuflados do EB, 795 pinos de cocaína e 594 trouxinhas de maconha. O fato foi registrado na 50ª DP (Itaguaí).