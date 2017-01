Homem é preso com cocaína em Caxias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira, um homem com mais de 100 pinos de cocaína, na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na altura de Duque de Caxias. De acordo com a polícia, a droga foi comprada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e seria levada a Petrópolis.

Os agentes faziam uma ronda no fim desta tarde, quando viram um táxi fazendo manobras bruscas e decidiram abordá-lo. Segundo a PRF, o motorista, de 33 anos, estava bastante nervoso, o que aumentou a desconfiança dos policiais. Durante a revista no carro, eles encontraram 129 pinos de cocaína, um “bujão” da droga, além de uma porção de maconha.

A PRF informou que o suspeito confessou o crime e contou que receberia R$ 500 para levar até Petrópolis, onde entregaria para outro traficante revender. O homem disse ainda que o “bujão” de cocaína e a maconha eram para consumo próprio. A ocorrência foi encaminhada a 61ª DP (Xerém).