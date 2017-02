Homem é preso com carro roubado

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após ser flagrado com um carro que teria sido roubado no Rio de Grande do Sul. O flagrante aconteceu em uma abordagem na rodovia Governador Mário Covas (BR-101), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio, na tarde de quarta-feira. O suspeito alegou inocência e disse que seria uma vingança da ex-mulher, a qual teria sido deixada no sul.

Policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) faziam uma blitz na altura do km 269, quando desconfiaram do motorista de um Golf e resolveram abordá-lo. Durante a fiscalização, a equipe verificou pela placa do carro que havia um registro de roubo relacionado ao veículo. De acordo com o registro, o crime teria ocorrido no município de Canoas, na Região Metropolitana da capital gaúcha, em 25 de janeiro deste ano.

O suspeito contou que pegou o carro e veio embora para o Rio de Janeiro, deixando a companheira para trás. Ainda segundo o homem, a próxima parada seria o Espírito Santo, onde pretendia passar mais alguns dias. O caso foi registrado na 119ª DP (Rio Bonito).