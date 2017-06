Homem é preso com armas e colete com referência a Direitos Humanos

Um homem foi preso nesta segunda-feira, na Linha Vermelha, altura de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, portando diversas armas brancas e uma arma de fogo. De acordo com a PM, policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) abordaram o homem, que estava em um carro com uma mulher, por considerarem suas atitudes suspeitas.

Na revista, foram encontrados e apreendidos uma pistola, duas facas, um soco inglês, um machado, uma touca ninja e um colete. Na peça de vestuário é possível ler a inscrição “Direitos Humanos Direito de Todos”, além do site da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Ele foi conduzido para a 59ª DP (Duque de Caxias).