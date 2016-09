Homem é preso com 7 mil pinos de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada do último sábado, na BR 101, em Tanguá, um homem que estava transportando quase 8kg de cocaína, separados em 6.800 pinos e prontos para a venda. Os papelotes estavam, inclusive, com o preço em sua embalagem.

Durante atividades de combate ao crime, os agentes abordaram uma Meriva que fazia propaganda política, com adesivos e caixas de som. Na abordagem, o motorista aparentava grande nervosismo, o que aumentou a suspeita dos policiais. Em revista ao veículo, foram encontrados diversos pacotes com os ‘pinos’ de cocaína escondidos na forração do porta-malas traseiro e dentro do painel do carro.

O homem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Judiciária para registro do flagrante. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal, em Niterói.