Homem é preso após agredir esposa até a morte

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (3) suspeito de agredir a própria esposa até a morte. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DH), Silvia Moreira Santos, de 50 anos, recebeu socos e cotoveladas no rosto, durante a noite do último domingo, em Paciência, Zona Oeste do Rio.