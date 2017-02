Homem é preso ao tentar subornar policiais

Na madrugada desta terça-feira (14), policiais do 25º BPM (Cabo Frio), em patrulhamento em Geribá, suspeitaram de um veículo que ao ser abordado o condutor entregou um documento CRLV falso. O suspeitos tentou subornar os policiais com R$ 8.500,00 que estava escondido em um forro falso do automóvel, e mais R$ 550,00 no bolso da bermuda do condutor, totalizando R$ 9.050.00 em espécie.

Diante dos fatos o acusado e o veículo foram para a 127ªDP (Armação dos Búzios).

