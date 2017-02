Homem morre na porta de casa

Um homem morreu baleado ao reagir a uma tentativa de assalto, na Rua Engenheiro Gama Lobo, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. De acordo com a polícia, ele estava no portão da casa da namorada, na Rua Engenheiro Gama Lobo, quando foi surpreendido por um suspeito armado que pediu seus pertences. A vítima identificada como Victor Leonardo Robusti Rodrigues Leitão, 28 anos, entregou os bens e foi atingido por um tiro.

De acordo com informações do 6º BPM (Tijuca), o crime ocorreu na madrugada deste sábado (4). A Delegacia de Homicídios está investigando o caso. Perícia foi realizada no local ainda de madrugada.