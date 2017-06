Homem é morto durante ação em Santa Cruz

Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) trocaram tiros com bandidos armados durante operação nas comunidades do Antares e Rola, ambas naquele bairro da Zona Oeste, na manhã desta terça-feira. Segundo a PM, um suspeito foi alvejado e chegou a ser levado para o Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a polícia, uma pistola, com numeração suprimida, foi apreendida com o suspeito. A ocorrência registrada na 36ª DP (Santa Cruz).