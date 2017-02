Policiais do 14°BPM (Bangu), na madrugada desta segunda-feira (06/02), em operação na Estrada do Engenho, foram recebidos a tiros. Um suspeito foi baleado e socorrido, sendo apreendido com ele um rádio transmissor, um fuzil cal.5.56, com 15 munições, uma pistola cal.9mm, com 10 munições. Ocorrência na 34ªDP.

Via: Ascom/PMERJ