Homem é baleado na Praça Seca

Um homem ainda não identificado foi baleado, na tarde desta terça-feira, durante uma operação da Polícia Militar, na comunidade São José Operário, na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações do 9ºBPM (Rocha Miranda), os militares foram recebidos a tiros pelos criminosos e houve confronto no local.

Ainda segundo a PM, durante o patrulhamento, os policiais localizaram um suspeito ferido. Com ele foram apreendidos um fuzil AK 47, um radiotransmissor e drogas, que ainda serão contabilizadas pelos militares. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem.