Homem é baleado em assalto

Um assalto terminou com um homem ferido na manhã desta terça-feira, na Rua Eurico Rabelo, em frente ao estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio.

Segundo o 4º BPM (São Cristóvão), o crime aconteceu por volta das 9h, quando Marden Ribeiro, de 35 anos, estava parada, falando ao celular. Dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o roubo. Em seguida, o celular da vítima caiu no chão e um dos assaltantes disparou, baleando o homem na panturrilha.

“Eu estava com duas passageiras no último sinal da Rua Eurico Rabelo para atravessar a Avenida Maracanã. De repente, uma passageira gritou dizendo que um cara tinha puxado o celular do homem, que acabou sendo baleado depois. Assim que o sinal abriu, o comparsa dele, que estava em uma moto puxou uma pistola. Eu vi pelo espelho retrovisor que a vítima não tinha esboçado reagir. Ele só ficou assustado. Do nada o cara atirou”, disse uma testemunha, que flagrou o crime.

Um cartucho de pistola 9mm foi recolhido pela polícia durante perseguição a dupla que conseguiu fugir. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Até fechamento desta ediçãop não havia informações sobre o seu estado de saúde.