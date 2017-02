Homem é baleado durante operação na Maré

Um suspeito foi baleado durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na tarde desta terça-feira, no Morro do Timbau, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O homem foi levado para o Hospital Geral de Bonsucesso e até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do rapaz.

De acordo com policiais, com o suspeito foi apreendido uma pistola com dez munições, além de grande quantidade de drogas. A ocorrência foi encaminhada para 21ª DP (Bonsucesso).