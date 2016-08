Homem é assassinado com 12 tiros em Nova Iguaçu

Um homem foi executado em plena luz do dia no bairro Vila de Cava, em Nova Iguaçu, nesta terça-feira (30). Carlos Alberto Gonçalves Vieira, de 51 anos, saía de uma academia, na Rua Helena, por volta das 10h, quando foi baleado. Uma mulher que estava próxima ao local do crime também teria sido atingida e socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse.

A vítima, que morava na Rua Petrópolis, também em Vila de Cava, foi morta com pelo menos 12 tiros. Uma testemunha afirma que Carlos Alberto carregava uma mochila e que a mesma foi roubada após o assassinato. Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados e isolaram a cena do crime até a chegada dos agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Uma perícia foi feita no local e imagens das câmeras de segurança de casas e estabelecimentos comerciais serão solicitadas. Elas poderão auxiliar na tentativa de identificação dos autores do homicídio.