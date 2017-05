Homem é agredido após roubar cadeira de bar na Lapa

Um homem foi preso por policiais militares do 5º BPM (Praça da Harmonia) na manhã desta quarta-feira, na Rua dos Inválidos com a Mem de Sá, no Lapa, suspeito de roubar uma cadeira do bar Gargalo. Após ser visto em flagrante roubando o objeto, ele seguiu em direção à Rua dos Inválidos, onde foi detido e agredido por populares que passavam pelo local.

Uma mulher, que não quis se identificar, relatou que ao menos cinco pessoas tentaram agredir o suspeito após o alcançarem. Ela ainda conta que ameaçou filmar o ocorrido caso os pedestres tentassem linchar o rapaz, que foi preso após a chegada da polícia.

Leonardo Luiz, funcionário do Gargalo, contou que o furto de mesas e cadeiras é frequente no bar, porém, esta é a primeira vez que conseguem flagrar o momento do crime.