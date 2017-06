Homem de confiança de traficante do Rio é preso após fuga em indulto de Páscoa

Um homem foi preso nesta quarta-feira, acusado de ser responsável por diversos roubos de cargas na região da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Felipe Freire Melo é o homem de confiança do traficante Fernando Gomes de Freitas, de 38 anos, o Fernandinho Guarabu, chefe do tráfico de drogas do Morro do Dendê. Ele é o traficante que há mais tempo está em liberdade à frente da venda de drogas de uma comunidade do Rio. A recompensa por informações que levem ao paradeiro de Guarabu é de R$ 30 mil.