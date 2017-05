Guarda Municipal reforça segurança em Belford Roxo

Para garantir mais segurança à população e ordem na cidade, a partir desta quarta-feira (11), a Guarda Municipal de Belford Roxo vai estar semanalmente, patrulhando diversos bairros em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana. O projeto ‘Guarda Presente’, deu início na manhã desta quarta, no bairro Lote XV, com os agentes proibindo motoristas de estacionarem do lado direito da Avenida Manoel de Sá, deixando a via mais livre. A próxima parada será no centro.