Guarda municipal agride idoso com soco

Um idoso foi agredido com um soco no rosto por um guarda municipal de Tanguá, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a prefeitura, a agressão aconteceu durante uma discussão sobre a tentativa de guardar uma bicicleta na Policlínica Municipal, no fim da tarde de terça-feira. O caso se tornou público depois que vídeos com as cenas da agressão foram compartilhados em redes sociais e aplicativos de mensagens.

Segundo a prefeitura, o idoso tem cerca de 70 anos (ele não apresentou documentos e não sabia com precisão sua idade) e enfrenta problemas com o consumo de álcool. No procedimento interno que terminou com a expulsão do guarda Nilson Neves, de 45 anos, o agressor relatou que o idoso começou a agredi-lo verbalmente quando ele orientou que a bicicleta não poderia ser guardada no local pretendido.

A própria prefeitura registrou o caso na delegacia da cidade depois que as imagens da ação foram divulgadas. O idoso, que teria optado por não fazer o registro, está sendo acompanhado pela Secretaria municipal de Assistência Social.

Um outro guarda municipal também está sendo investigado, porque teria visto a agressão sem, no entanto, impedi-la. De acordo com os vídeos, ele também demora a prestar socorro ao idoso, deixando a vítima caída onde estava e voltando depois de um tempo com um agente de saúde.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência está em andamento na 70ª DP (Tanguá). “Autor, vítima e testemunhas estão sendo ouvidos na unidade. Assim que tivermos mais informações, atualizaremos”, escreveram.