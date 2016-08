Guarda de Meriti planeja parceria com o Estado para montar central de monitoramento

A Prefeitura de São João de Meriti planeja parceria com o Estado para montar grande central de monitoramento

Trabalhar com a prevenção é uma das armas usadas pela Guarda Civil Municipal de São João de Meriti no combate aos índices de violência. Por isso, além do trabalho ininterrupto do ônibus de videomonitoramento instalado na Praça da Matriz, Centro do município, que já diminuiu as ocorrências no local, o órgão quer utilizar as imagens geradas por câmeras do Estado do Rio de Janeiro instaladas em diversos pontos do município para ajudar no combate a crimes. A Guarda Municipal deseja contar com um trabalho em conjunto das forças de segurança para montar uma grande central de monitoramento.

Atualmente, 10 câmeras que pertencem ao Estado geram imagens diretamente para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que fica na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. “Seria ótimo termos acesso a essas imagens que vão exclusivamente para o Rio de Janeiro para atuarmos na prevenção aos crimes. Tenho certeza de que, sendo realizado aqui em São João de Meriti, o trabalho de conferência dessas imagens vai ajudar no combate a diversos delitos. Conseguiremos monitorar outras regiões do município e ampliar os bons resultados que já são visíveis na Praça da Matriz. Com o sistema atual, lá na capital é possível identificar tudo o que está acontecendo em nosso município. Com essa parceria podemos somar forças”, analisou o comandante da Guarda Civil Municipal, Worton Câmara França Junior.

Ao utilizar apenas as câmeras disponíveis do sistema atual do ônibus de monitoramento (quatro externas e duas internas), a Guarda Civil Municipal de São João de Meriti consegue monitorar somente a Praça da Matriz e o entorno. “Tendo acesso a essas imagens aqui, teremos como monitorar o Centro de São João de Meriti, como já fazemos com o ônibus, e também diversas outras localidades no município. O ideal é que essas imagens fossem somadas às geradas pelo ônibus de monitoramento para podermos atuar no controle a furtos e roubos, delitos frequentes em diversos bairros do município. Isso seria um trabalho de inteligência importantíssimo, que ampliaria e otimizaria as ações em prol da segurança púbica”, finalizou Worton Câmara.

Presença do ônibus de videomonitoramento e da GM inibe a prática de delitos

O ônibus de monitoramento foi cedido pelo Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Transporte, Desenvolvimento Econômico e Ordem Urbana e da Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial. A presença do veículo na Praça da Matriz, contando com a permanência de agentes da GM 24 horas, foi elogiada por comerciantes, vendedoras de produtos artesanais e pelas pessoas que circulam pelo local. Morador do Centro, Arthur Bastos alerta para o que acontece em ruas próximas à praça.

“Com a presença desse ônibus, os assaltos que acontecem em outras regiões não se repetem na Praça da Matriz. Além do ônibus, essas câmeras e também os guardas acabam intimidando quem pensa em praticar roubos nessa área. Os moradores de rua faziam muita bagunça e causavam medo. Mas tudo mudou com esse trabalho da Guarda Municipal. Acredito que, caso utilizassem outras câmeras em pontos espalhados de São João de Meriti, junto com o trabalho da GM, os índices de crimes diminuiriam muito”, disse o Arthur Bastos, de 26 anos, que recentemente deixou a Marinha.

Ainda em Estado de Emergência, decretado pelo Prefeito Sandro Matos no dia primeiro de junho, São João de Meriti segue buscando um serviço integrado entre as forças de segurança do Estado e do Município. Além disso, fica em compasso de espera também pela a entrega de 20 câmeras, que foram prometidas pelo Governo Federal.

