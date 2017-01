Gerente do tráfico de drogas é preso

Um homem suspeito de gerenciar um ponto de venda de drogas em uma comunidade no bairro Vila Três, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi preso no último domingo. Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam Leonardo Amarante Cunha, o Léo, após informações encaminhadas pelo Disque-Denúncia.

A denúncia informava que em uma residência localizada na Rua Agostinho Felix Vieira, os policiais poderiam encontrar o homem que seria traficante. Quando chegaram ao endereço contido na denúncia, os policiais fizeram contato com um parente do acusado que indicou a localização do bandido. Com Léo foram apreendidas 126 cápsulas de cocaína e 126 pedras de crack. O homem foi encaminhado com o material entorpecente à 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.