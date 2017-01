Gerente do tráfico da comunidade do Engenho é preso pela PM

Policiais militares do 3º BPM (Méier), em operação na Comunidade do Engenho, Engenho da Rainha, neste domingo (29) realizaram com o intuito de reduzir os índices criminais na região e prenderam gerente do tráfico da localidade.

Na comunidade, a guarnição avistou diversos indivíduos vendendo material entorpecente, e quando os mesmos perceberam a presença da PM, efetuaram disparos. Os tentaram fugir , mas os policiais conseguiram capturar três homens. Um deles estava com uma Pistola GIRSAN cal. 9mm, outro em posse de uma Granada defensiva e um rádio transmissor, e mais um em com uma mochila contendo grande quantidade de material entorpecente.

Na ação foi preso ” Diguinho “, gerente do tráfico de drogas na comunidade do Engenho. Com ele foram apreendidos: 01 Pistola GIRSAN cal. 9mm; 01 Granada Defensiva; 01 Rádio transmissor; 283 cápsulas de cocaína; 192 trouxinhas de maconha;105 trouxinhas de haxixe e 38 pedras de crack.

Ocorrência encaminhada para a Central de Garantias CG-NORTE, onde será registrada.