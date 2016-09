Gerente da boca cai em cerco da PM

A equipe do 39° Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) a comando do 1° tenente Mayrink, prendeu um suspeito de envolvimento ao tráfico de drogas na comunidade do Castelar, nesta quinta-feira. O homem foi identificado como Bruno Júlio Peçanha, conhecido como Bilinho, de 23 anos.

Os policiais militares ao receberem informações de que haviam marginais traficando drogas na comunidade, foram imediatamente até o local. Ao realizarem o cerco, conseguiram prender o suposto gerente da boca de fumo em posse de 3000 pinos para armazenar cocaína, 395 papelotes da mesma droga, 01 capa para colete balístico camuflada, 600 tiras de maconha, 01 celular e uma quantia em espécie. Além do material, uma motocicleta Yamaha Fazer branca, sem placa, também foi apreendida.

Bilinho foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo) e possuía dois mandados de prisão em aberto, cujas penas somam 16 anos de reclusão.