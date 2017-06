Gerente do roubo de cargas do Chapadão diz que recebe informações de funcionários de empresas

Jefferson Targino da Silva, preso nesta terça-feira numa ação conjunta das polícias Militar e Federal no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, afirmou a PMs do Serviço Reservado do 41º BPM (Irajá) que recebe informações de funcionários de empresas sobre locais e cargas alvos de roubos. Targino é apontado como gerente de cargas do Chapadão e foi preso após uma denúncia anônima recebida por agentes da PF.

Targino foi apresentado pela PF como “um dos maiores ladrões de cargas do estado”. De acordo com a investigação que culminou com a prisão, era Targino quem recrutava outros ladrões e planejava os assaltos na região do Chapadão.

Na conversa com policiais, Targino também contou que estava previsto para ontem o roubo de uma carga de aparelhos celulares que sairia de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A informação sobre o trajeto da carga havia sido passada por um funcionário da empresa que faria o transporte. Por conta da operação, os aparelhos não foram levados.