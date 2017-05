Fusão de facções rivais teria controle de 400 favelas

A Polícia Civil realiza um trabalho de inteligência para checar a informação divulgada em grupos de Whatsapp apontando a união das facções Amigos dos Amigos (ADA) e Terceiro Comando Puro (TCP).

Caso seja confirmada a fusão, cerca de 40% das favelas da capital estariam sob o domínio da nova quadrilha, descrita como Terceiro Comando dos Amigos (TCA). “Na cidade do Rio, 60% das favelas estão sob domínio do tráfico do Comando Vermelho; outros 40% são ADA, TCP e milícias. Praticamente todas as comunidades possuem tráfico de drogas dessas quadrilhas”, afirmou um integrante da Subsecretaria de Inteligência, da Secretaria de Estado de Segurança.

De acordo com levantamento do Instituto Pereira Passos (IPP), feito em 2010, a cidade do Rio possui atualmente 1.025 favelas. Ou seja, caso a união seja realmente concretizada, mais de 400 favelas estariam sob o domínio do TCA. Tanto ADA quando TCP possuem forte atuação no roubo de cargas, crime que poderia ser ainda mais intensificado.

Além das delegacias especializadas, unidades policiais onde há favelas rivais monitoram a possível união. É o caso da 21ªDP (Bonsucesso), que investiga o tráfico no Complexo da Maré. “Isso pode acarretar mais armas para a Maré ou uma guerra. Há tempos Nova Holanda (CV) e Baixa do Sapateiro (TCP) travam tiroteios. Isso poderia ser intensificado agora”, disse um inspeto.