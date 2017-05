Funcionário de supermercado é agredido a coronhadas durante assalto

O funcionário de um supermercado Extra na Rua do Riachuelo, no Bairro de Fátima, região central do Rio, foi agredido a coronhadas durante um assalto, nesta segunda-feira. Segundo as primeiras informações, dois homens armados invadiram o comércio no início da manhã.

A dupla ameaçou funcionários e acabou agredindo um deles. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O caso seguiu para ser registrado na 5ª DP (Gomes Freire).