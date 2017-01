Funcionário da Cedae é encontrado morto dentro de tanque

Um funcionário da Companhia de Águas e Esgoto do Rio (Cedae) foi encontrado morto na madrugada deste domingo (29) em um dos tanques de Guandu, a maior estação de tratamento de água do Estado. A Cedae afirma que está tomando todas as providências. A 48ª DP (Seropédica) está investigando o caso.

Segundo outros funcionários, o homem que foi encontrado morto foi identificado como Reginaldo Pinto, e estava desaparecido dentro da unidade de Guandu desde a madrugada de sábado. O carro de Reginaldo, roupas, documentos e os chinelos foram encontrados boiando dentro do tanque.