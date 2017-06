Fornecedor de drogas para comunidades do Rio é preso com 200 kg de maconha

Um colombiano foi preso nesta segunda-feira após atravessar a fronteira do Brasil com o Peru com um carregamento de 200 Kg de maconha hidropônica. Jorge Ivan Restrepo, de 33 anos, foi encontrado em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, ele atravessou a fronteira pelo Estado do Acre.

A droga encontrada com Jorge Ivan tinha como destino final as comunidades de Lucas e Cidade Alta, na Zona Norte do Rio. Jorge afirmou ser distribuidor e fornecedor de drogas para o Rio através de uma das facções criminosas do estado.