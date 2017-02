Foragido que furtou moto da GM é preso

Uma motocicleta da Guarda Municipal de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, foi furtada durante ação da corporação nas imediações do Estádio municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, no Centro, na última quarta-feira.

O veículo foi levado por dois bandidos, que foram flagrados em vídeo. Um dos suspeitos foi preso com outra motocicleta, também roubada, na última segunda-feira. O caso foi levado para a 71ª DP (Itaboraí).

Ele foi identificado por agentes do 35º BPM (Itaboraí) como Alex Alves Pessanha, conhecido como Carne Seca. Ele foi abordado com uma motocicleta Bros preta durante um patrulhamento de rotina no bairro Jardim Imperial.

Alex era foragido do sistema prisional e já tinha duas passagens por roubo, uma por porte ilegal de arma de fogo, uma por receptação e outra por corrupção de menor. Na distrital, ele foi reconhecido pelo dono da motocicleta Bros. Já a moto da GM, uma XRE 2015, foi localizada escondida num matagal perto da localidade Ponte de Ferro, na Rua Valda.