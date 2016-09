Foragido da justiça é flagrado com carro roubado

Um homem foragido da justiça foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um carro roubado, em uma abordagem na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, no último sábado (17). O mandado de prisão contra o suspeito foi expedido pela Justiça de Pernambuco, há cerca de dois anos.

A equipe fazia uma ronda nas proximidades do km 393, quando suspeitaram do ocupante de um Santana com placas de Campos dos Goytacazes e decidiram pará-lo. Durante a abordagem, os policiais constataram que o carro possuía diversos indícios de adulteração. As placas eram clonadas e foi verificado que o automóvel também era roubado, após uma análise mais detalhada. Além disso, o motorista possuía um mandado de prisão em aberto desde 2013. A ocorrência foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande).