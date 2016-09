Fora das ruas, dentro do motel

Uma viatura do 21º Batalhão de Polícia Militar (São João de Meriti) foi flagrada estacio nada no interior de um motel localizado na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Agostinho Porto. O veículo de placa LRH-0532 foi fotografado por um cliente no interior do estabelecimento durante a madrugada.

Infelizmente, a cena levanta dúvidas sobre a conduta de alguns policiais militares que deveriam estar nas ruas cumprindo o papel de proteger a sociedade e honrando a farda, ao contrário do que supostamente denuncia a imagem.