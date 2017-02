Flamengo estreia contra o Grêmio na Primeira Liga

O rubro-negro carioca entra em campo hoje, às 19h30, no Mané Garrincha, em Brasília, para enfrentar o Grêmio em duelo válido pela primeira rodada da Primeira Liga. O técnico Zé Ricado deve manter a base da equipe que disputou os últimos jogos e vem se saindo muito bem no campeonato carioca.

Já o time gaúcho, ainda se recuperando e concentrando o foco para a fase de grupos da Libertadores, manda a campo o time reserva. Esse será o reencontro entre o ídolo rubro-negro, Leonardo Moura, que hoje atua na lateral direita gremista, com o Flamengo.

A baixa fica por conta do atacante colombiano Orlando Berrío, que tinha a expectativa de ser relacionado para a partida, já que seu nome já consta no Bira (Boletim Informativo de Registro de Atletas), mas a documentação para a liberação da inscrição ao BID (Boletim Informativo Diário) ainda não chegou. O jogador treinou entre os reservas durante trabalho realizado na manhã de ontem.

Essa é a segunda edição do campeonato e o Flamengo participou da primeira, chegando até as semi-finais, quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense. O Fluminense é o atual vencedor do torneio.

Sem o gringo, a provavel equipe que o técnico Zé Ricardo mandará a campo será: Muralha, Pará, Rever, Rafael Vaz e Trauco; Arão, Rômulo e Diego; Éverton, Mancuello e Guerrero.

Por: Lucas mendes/ Jornal Hora H