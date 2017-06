Fim de semana na Baixada: Meias Verdades estreia no Teatro Sesi Caxias

Cia. de Arte Popular comemora 20 anos nos palcos com espetáculo diferente de tudo que já fez.

No ano em que completa 20 anos ininterruptos de atividade teatral, a Companhia de Arte Popular, de Duque de Caxias, leva aos palcos o espetáculo Meias Verdades, com texto de Cesário Candhí e direção e encenação de Marcos Covask, para falar sobre relações humanas e marcar uma guinada no trabalho da companhia.

Em um tempo em que tudo parece ruir, em que os princípios primordiais do respeito e do amor soam como ilusões ou utopias, o espetáculo “Meias Verdades”, com palavras mudas e silêncios gritantes, traz Cesário Candhí e Nancy Calixto como dois indivíduos que se desvencilham de suas amarras cotidianas para se mostrarem inteiros, em um profundo debate sobre as diferenças. Os personagens revelam vozes solitárias e um desejo enorme pela escuta de um “outro” que complete suas meias verdades, fazendo dele um motivo vital para sua existência. O texto questiona se ainda é possível sonhar um mundo diferente do que é apresentado. Serão eles capazes de mudarem o caminho de suas próprias histórias? Ainda é possível inventar um final feliz para nosso próprio conto cotidiano? Ou ficaremos a mercê do fluxo desta vida, que roda sem fim?

O projeto de encenação de “Meias Verdades” surgiu a partir da necessidade artística da Cia. de Arte Popular, uma das mais longevas companhias de teatro da Baixada Fluminense, de desenvolver no palco um texto contemporâneo que perpassasse a linguagem realista, criando uma ruptura com seu próprio histórico e também um novo foco de trabalho, distante da estética que permeava suas pesquisas desde a estreia. Afastando-se do teatro de cultura popular e de rua que a tornou conhecida por trabalhos que se destacaram na região e em outros estados (como “A Farsa do Amor Acabado”, “A Incrível Peleja de Simão e a Morte” e o infantil “Lixo no lugar errado?! Tô fora!”), a companhia traz uma história que se passa numa época em que os laços afetivos são firmados em links virtuais, onde tudo é muito passageiro e escorregadio. Encenar “Meias Verdades” no atual contexto social traz ao público esse debate sobre a diferença, o diverso, e ao mesmo tempo o que nos identifica: a busca da felicidade em todos os seus meandros pós-modernos. Nada melhor para celebrar 20 anos.

A Cia. de Arte Popular faz parte da Rede Baixada em Cena, vencedora do Prêmio Shell 2017 na categoria Inovação.

Foto: Marcio Leandro

Serviço

Meias Verdades

Texto: Cesário Candhí

Direção e Concepção: Marcos Covask

Gênero: Teatro Adulto

Data: 9 de junho de 2017

Horário: 20h

Local: Teatro Sesi-Caxias

Endereço: Rua Artur Neiva, 100 – Vinte Cinco de Agosto, Duque de Caxias.

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos: R$20,00 (inteira)

Via: www.culturabxd.com