Filho de bicheiro e mulher são assassinados em quarto de hotel

Haylton Carlos Gomes Escafura, de 37 anos, filho do bicheiro José Caruzzo Escafura, o Piruinha, foi morto a tiros, na madrugada desta quarta-feira, no Hotel Transamérica, na Avenida Gastão Senges, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Uma mulher que o acompanhava também foi assassinada. Ela ainda não foi identificada.

Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) estão no local. A perícia da Divisão de Homicídios (DH) foi acionada.

Segundo informações da polícia, o casal estava num quarto no 8º andar. Os corpos foram encontrados no banheiro. No local havia cápsulas de balas de diversos calibres. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para fazer uma busca no local. Não foram localizados suspeitos.