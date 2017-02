FGTS não foi depositado para 7 milhões de trabalhadores

A Procuradoria-Geral da Fazenda informou que mais de 7 milhões de trabalhadores não tiveram o depósito do FGTS feito corretamente. Quase 200 mil empresas estão sendo cobradas por isso. Segundo reportagem do ‘Bom Dia Brasil’, essa situação inclui contas ativas, de trabalhadores que ainda têm vínculos com essas empresas, e as inativas, de quem pediu demissão e agora tentar receber o dinheiro.

Outra situação observada pelo órgão também preocupa trabalhadores que estão tentando consultar o saldo das contas inativas. Em alguns casos, a conta existe, mas tem alguma inconsistência, como a ausência da data de encerramento do contrato de trabalho. Se o trabalhador não conseguir apresentar um documento que comprove o fim do vínculo empregatício, ele pode não conseguir sacar o dinheiro.

A orientação do governo é que os trabalhadores procurem o empregador e cobrem o depósito dos valores atrasados. Outro caminho é buscar o sindicato da categoria ou ainda uma superintendência regional de trabalho.

