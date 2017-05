Feirão da Casa Própria movimentou mais de R$ 888 milhões no Rio

A 13ª edição do Feirão Caixa da Casa Própria movimentou R$ 888,3 milhões no Rio de Janeiro. O evento foi realizado de sexta a domingo, quando passaram 16.133 pessoas pelo Pavilhão 2 do Riocentro, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Caixa Econômica, foram mais de 4,8 mil contratos fechados ou em andamento. A instituição não divulgou quais os bairros mais procurados pelos interessados na compra de imóveis. No total, eram anunciados 20.496 propriedades, sendo 16.301 imóveis novos e 4.195 usados. O valor médio era de R$ 220 mil.

O imóvel mais barato era um apartamento de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, em Queimados, no valor de R$ 102 mil. Já o mais caro é uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes, que conta com três quartos, sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro e varanda, com duas vagas na garagem. O valor de avaliação é R$ 1.361.000