Feirão da Caixa começa nesta sexta-feira: veja os cuidados necessários

Começa nesta sexta-feira o 13º Feirão Caixa da Casa Própria no Rio de Janeiro. São 20.496 imóveis novos ou usados que serão anunciados, com valor médio de R$ 220 mil. O imóvel mais barato é um apartamento de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, em Queimados, no valor de R$ 102 mil. Já o mais caro é uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes, que conta com três quartos, sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro e varanda, com duas vagas na garagem. O valor de avaliação é R$ 1.361.000.

Os interessados em realizar o sonho da casa própria devem levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda.

Os imóveis disponíveis estão localizados nos bairros Tijuca, Méier, Água Santa, Vila da Penha, Del Castilho, Maria da Graça, Inhaúma, Campo Grande, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Cosmos, Realengo, Colégio e Santa Cruz.

Além do Rio, o evento tem imóveis à venda em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados e São Gonçalo.

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO

COMO PARTICIPAR

Hoje e amanhã, o funcionamento será das 10h às 20h. No domingo, o evento vai das 10h às 18h. A entrada é franca.

ONDE

Riocentro – Pavilhão 2 Avenida Salvador Allende 6.555 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro (RJ).

COMO CHEGAR

Para quem vai de carro, o estacionamento custa R$ 28

Da Zona Norte, utilize o BRT pela via Transcarioca até a estação Curicica e de lá seguir para a Estação Riocentro.

Na Zone Oeste, uma opção é pegar o BRT pela Transoeste, seguir até o terminal Recreio e de lá seguir para estação Riocentro. Ou pegar o BRT pela Transolimpica seguindo até o terminal Centro Olímpico e de lá seguir até o Riocentro.

Do Centro do Rio, pegue o metrô na estação mais próxima em direção à Estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. De lá, siga de BRT até o Riocentro.

Na Zona Sul, pegue o metrô na estação mais próxima em direção à a Estação do Jardim Oceânico, na Barra. No Jardim Oceânico, basta pegar o BRT até terminal centro olímpico e de lá seguir para a estação Riocentro.