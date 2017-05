Explosivos utilizados em roubos de caixas eletrônicos são apreendidos em São Gonçalo

Dez artefatos explosivos improvisados foram apreendidos nesta quinta-feira, uma residência no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Segundo policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos – DESARME, o material, confeccionado com “metalon” e grande quantidade de carga explosiva, era utilizado em caixas eletrônicos.

De acordo os investigadores, criminosos do Salgueiro estariam se preparando para explodir caixas eletrônicos no estado do Rio de Janeiro. A ação foi feita em conjunto com a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis – DRFA.

– É um explosivo improvisado com alto poder de destruição e que tem sido utilizado com certa frequência por quadrilhas que realizam roubos e furtos em estabelecimentos bancários – explicou o delegado titular da DESARME, Fabrício Oliveira, informando que o material apreendido será encaminhado ao Esquadrão Antibombas da CORE, para ser examinado.